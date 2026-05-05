Квартиры не продают, а передают по наследству: в Пушкино сохранился дом 1927 года с метровыми стенами

В подмосковном городе Пушкино сохранился уникальный жилой дом, построенный в далеком 1927 году. Местные старожилы до сих пор живут в этих стенах и не хотят переезжать, ценя особую атмосферу, метровой толщины стены и историю здания. В годы Великой Отечественной войны здесь была оборудована долговременная огневая точка, а квартиры в этом доме до сих пор не продают — их передают только по наследству, сообщил REGIONS.

В микрорайоне Кудринка возвышается здание, которое местные жители издавна называют крепостью. Речь идет о доме номер 38 по улице Октябрьской. Он был построен из темно-красного кирпича почти сто лет назад — в 1927 году. За прошедшие десятилетия строение не утратило ни своей архитектурной мощи, ни уникального характера.

Фото: [ личный архив Алексея Рыбкина ]

Толщина несущих стен в этом доме достигает одного метра. Высота потолков — почти три метра. Внутреннее пространство украшают колонны, а фасад венчает треугольный фронтон. Таких архитектурных деталей в советском градостроительстве тех лет больше не делали. Изначально здание проектировалось как Дом самодеятельности трудящихся. Оно пережило войну, смену нескольких политических эпох и до сих пор сохраняет свой жилой статус.

В тяжелом 1941 году здание было превращено в долговременную огневую точку (ДОТ). Дом выходит фасадом на старую Ярославскую дорогу — стратегически важное направление, на котором советское командование ожидало появление немецких войск. Это было самое высокое здание в округе, к тому же имевшее отличный сектор обстрела и естественную преграду перед собой — Катин овраг. До сих пор в кирпичной кладке стен можно угадать заложенные амбразуры (специальные проемы), предназначенные для ведения пулеметного огня.

«Немцы не прошли, дом остался цел. Это не просто дом, а дом-крепость. Он мог спасти Акуловский гидроузел, куда рвались фашисты. Стоит до сих пор и радует своей мощью. Люди останавливаются, фотографируют, чувствуют эту силу», — говорит Алексей Рыбкин, муж дочери коренных жильцов Шарковых.

Несколько нынешних жильцов этого дома сами принимали участие в боевых действиях в разные годы. Юрий Измаилович Шарков был призван в Красную армию в 1945 году и участвовал в операции по ликвидации вооруженных подпольных националистических банд на территории Прибалтики.

Анатолий Николаевич Косушкин, 1931 года рождения, в конце войны совсем юным сбежал из дома и добровольно поступил на службу юнгой на тральщике Балтийского флота — корабле, предназначенном для поиска и уничтожения морских мин.

Георгий Иванович Выборнов, родившийся в 1924 году, в 1942-м доставлял боеприпасы на самую линию фронта под Москвой, а затем служил водителем в Забайкальском военном округе в городе Чита.

Ранее сообщалось, что в Талдоме пенсионер на свои деньги построил мемориал со стеллой.