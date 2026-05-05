Рианна пахнет, как рай: какую парфюмерию выбирает звезда, покорившая всех вокруг

Рианна давно славится не только музыкой, стилем и собственными бьюти-проектами, но и удивительной деталью: почти все, кто встречал ее лично, говорят, что она невероятно хорошо пахнет, пишет The Mirror. Комплименты ее аромату делали актриса Дженнифер Лоуренс, рэпер Lil Nas X и журналистка Найджелла Лоусон.

В сети годами обсуждают, какими духами пользуется певица. Один из ароматов, который чаще всего связывают с Рианной, — Love, Don’t be Shy. Его описывают как теплый цветочный парфюм с нотами апельсинового цвета, ванили и маршмеллоу, а амбровая база добавляет ему более чувственное звучание. По всей видимости, именно такое сочетание идеально описывает певицу, если верить пользователям.

Еще один аромат, который сама Рианна называла повседневным, — Gucci Rush Eau de Toilette. В интервью Vogue France в 2017 году она говорила, что не выходит без него из дома. Это фруктово-цветочная композиция с гарденией, жасмином, турецкой розой и ванилью.

Позже певица выпустила и собственный парфюм Fenty Fragrance Eau de Parfum, вдохновленный ее любимыми запахами. В нем сочетаются магнолия, мускус, болгарская роза и мандарин — теплый, яркий и узнаваемый набор, вполне в духе Рианны.