Новый тренд: в Одинцове выставили на съем застекленную лоджию за 13 тыс. руб. в месяц

В подмосковном Одинцове выставили на съем застекленную лоджию. Собственник, разместивший объявление, просит за право проживания в неотапливаемом помещении 13 тыс. руб. в месяц, сообщил REGIONS.

Объявление нашло свое место в категории «Снять комнату». Предлагаемое жилье находится в многоквартирном доме, расположенном на Комсомольской улице. Отопление в помещении отсутствует. Матрас будущему жильцу придется привозить с собой. Из преимуществ арендодатель выделяет наличие электрического освещения, функционирующих розеток, а также мебели — шкафа, стола и стульев.

По словам автора объявления, съемщик лоджии сможет пользоваться холодильником, стиральной машиной, газовой плитой и электрическим чайником. В объявлении отмечено, что в соседней изолированной комнате уже проживают двое мужчин.

Фото: [ городская доска купли-продажи недвижимости ]

Эксперт по недвижимости Алена Анохина в беседе с REGIONS отметила, что подобные предложения уже перестали казаться необычными.

«Раньше аренда балконов как жилья была характерна только для курортных городов в пик сезона. Сейчас тренд пришел в крупные мегаполисы и Подмосковье», — пояснила эксперт.

Анохина напомнила, что балконы и лоджии часто сдают в аренду под размещение наружной рекламы. Однако для этого владельцу квартиры необходимо выполнить ряд обязательных условий. Во-первых, получить письменное согласие всех собственников жилья в доме — такое решение обязательно должно быть оформлено протоколом общего собрания.

Во-вторых, согласовать конструкцию и внешний вид рекламного места с местными властями. В-третьих, обеспечить рекламным службам беспрепятственный доступ в квартиру для обслуживания техники и замены изображений.

