В городском округе Коломна получено заключение о соответствии дома для переселения 173 граждан из аварийного жилья

В городском округе Коломна достигнут важный этап в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Московской области». Застройщик успешно получил заключение о соответствии (ЗОС) для многоквартирного жилого дома в городе Озеры на улице Коммунистической. Это здание станет новым домом для 173 человек, которые переедут сюда из 110 аварийных жилых помещений общей площадью 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Параллельно с программой переселения в новые дома в регионе набирает обороты альтернативный механизм поддержки — выдача жилищных сертификатов. Эта инициатива, включенная в нацпроект «Инфраструктура для жизни», дает гражданам больше свободы выбора: вместо ожидания очереди на переселение они могут самостоятельно подобрать жилье в любом муниципалитете Московской области.

Жилищный сертификат представляет собой официальный документ, который позволяет получить от государства компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. Важная особенность программы — ее доступность как для собственников, так и для нанимателей помещений, официально признанных аварийными.

Для участия в программе необходимо соответствовать 3 ключевым требованиям. Во‐первых, заявитель не должен был ранее получать аналогичную выплату. Во‐вторых, его жилье должно быть официально признано аварийным и включено в программу расселения. В‐третьих, на момент признания дома аварийным у гражданина не должно быть другого жилья в собственности или по договору социального найма.

Сроки реализации программы строго регламентированы. До 1 июля 2026 года необходимо подать заявление в администрацию своего округа. Затем, до 3 августа 2026 года, заключается соглашение о выдаче сертификата. Наконец, до 1 октября 2026 года нужно оформить договор купли‐продажи выбранной квартиры.

