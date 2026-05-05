Ваш сосед может заставить вас снести детские качели: депутат предупредил о неожиданной опасности

О том, как правильно установить детские качели на дачном или приусадебном участке, чтобы не нарушить действующее законодательство и избежать конфликтов с соседями, REGIONS рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от Московской области (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин.

Временная конструкция или недвижимость: в чем разница?

По словам парламентария, ключевой вопрос, который встает перед владельцем участка при установке детских качелей, — это наличие или отсутствие капитального фундамента.

«Если качели просто вкопаны в землю или стоят на металлических стойках без бетонирования, это временная конструкция, регистрировать ее не нужно», — пояснил депутат.

В том же случае, если под качелями залито бетонное основание, объект формально подпадает под юридические признаки капитальной недвижимости. Однако, как отметил депутат, на практике оформление права собственности на садовые качели — процедура избыточная и никем не проводится.

Расстояние до границы участка: главное правило

Спикер подчеркнул, что ключевое требование закона касается соблюдения минимального отступа от границы с соседним земельным наделом.

«Качели нельзя ставить ближе 1 метра от межи. Это правило действует и в СНТ, и на участках ИЖС», — рассказал эксперт.

Нарушение этого расстояния, по словам депутата, может привести к судебным разбирательствам. Сосед, чьи права окажутся ущемленными, вправе потребовать через суд либо переноса качелей в другое место, либо их полного демонтажа. При этом Чаплин уточнил: различий между СНТ и ИЖС по вопросу установки качелей на собственной земле не существует. Хозяин вправе разместить их на своем наделе без чьего-либо разрешения.

Установка на общей территории: что нужно учесть

Если же владелец планирует установить качели не на своем участке, а на общей территории СНТ (например, на общей лужайке или в зоне отдыха), то потребуется обязательное решение общего собрания членов товарищества. Без предварительного коллективного согласования такая установка будет считаться незаконной.

Фото: [ REGIONS/Сгенерировано нейросетью ]

В каких случаях суд может обязать снести качели

Депутат назвал три законных основания, по которым суд может вынести решение о принудительном демонтаже детской конструкции.

Первое — нарушение обязательного отступа от границы участка (менее одного метра до межи).

Второе — создание реальной угрозы жизни и здоровью детей. Например, если качели шатаются, имеют ненадежные соединения или в зоне приземления отсутствует безопасное покрытие.

Третье — размещение качелей на землях общего пользования без предварительного согласования с собственниками (для СНТ это отсутствие решения общего собрания).

«Шум детей сам по себе не является основанием для сноса качелей», — отметил собеседник REGIONS.

Практические рекомендации: как избежать проблем

Для безопасной и законной установки обычных дачных качелей, по словам эксперта, достаточно выполнить несколько простых условий.

Во-первых, выбрать место не ближе одного метра от соседского забора.

Во-вторых, обеспечить надежное крепление конструкции: проверить устойчивость стоек и качество всех соединений.

В-третьих, обязательно обустроить мягкое покрытие в зоне возможного приземления ребенка — использовать резиновую крошку, песок или древесную щепу.

Это значительно снизит риск получения серьезных травм при случайном падении.

«И тогда качели будут только радовать, а не создавать проблемы», — подытожил Никита Чаплин.

Ранее сообщалось, что дачников предупредили о мошенниках под видом мастеров.