Дочь Юлии Пересильд хочет экстерном закончить два класса и поступить в ГИТИС

Дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд, 16-летняя Анна, решила не тратить время на обычную школьную программу: девушка планирует окончить 10-й и 11-й классы экстерном, чтобы уже этим летом попытаться поступить в ГИТИС, выяснила газета KP.RU.

20 мая Анне Пересильд исполнится 17 лет, и к тому моменту она намерена быть полностью готовой к вступительной кампании.

Девушка выбрала актерский факультет под руководством Олега Меньшикова — тот же курс, на котором когда-то училась ее мать. Первый тур вступительных испытаний уже позади, второй стартует 18 мая, а третий намечен на июнь. Комиссии предстоит оценить чтение отрывков из басен, прозы или стихов, а также навыки импровизации. Кроме того, абитуриентке нужно будет сдать вступительные экзамены и ЕГЭ.

В том, что Анна успешно пройдет творческие испытания, почти никто не сомневается: девушка уже снималась в успешных сериалах и сыграла главные роли в кино. Однако сдача экзаменов экстерном за один год — задача не из легких, и справиться с ней ей будет непросто. Тем не менее, если Анна сумеет покорить и этот рубеж, она станет одной из самых молодых студенток прославленного театрального вуза, продолжив актерскую династию.

