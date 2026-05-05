Тимати впервые показал лицо младшей дочери

Рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, наконец, перестали скрывать лицо своей младшей дочери, пишет Super.ru. Девочка родилась в августе 2025 года, и все это время родители не публиковали ее снимки. Но майские праздники, которые семья проводит на Мальдивах, стали поводом для исключения.

Тимати выложил в соцсетях несколько фотографий, на которых запечатлены его старшие дети — дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой, а также мама рэпера Симона Юнусова. И, конечно, младшая дочка. Девочка, которой уже девять месяцев, предстала на кадрах улыбающейся и явно довольной отдыхом.

Валентина Иванова также впервые показала лицо дочери. На её снимке девочка сидит на кровати, улыбается, а вокруг разбросаны цветы.

Ранее рэпер Тимати отреагировал на попадание в санкционный список Европейского союза (ЕС).