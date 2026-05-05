В Московской области более 3,6 тыс. заявок на получение справки о задолженности по арендной плате поступило на регпортал

С начала года жители и организации Московской области активно пользуются электронной услугой по оформлению справок о задолженности по аренде земельных участков: количество обращений превысило 3,6 тыс. Как напомнили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подать заявление можно на региональном портале госуслуг — это удобно, быстро и не требует личного посещения учреждений.

Услуга особенно востребована среди тех, кому необходимо подтвердить отсутствие или наличие задолженности, например, при переоформлении договора аренды, подготовке к сделке с земельным участком или урегулировании спорных вопросов с арендодателем. Ее могут использовать физические лица, юридические лица, ИП, которые в настоящий момент арендуют земельные участки либо ранее владели ими на правах аренды.

Найти сервис на портале несложно: он размещен в разделе «Гражданам» → «Земля» → «Использование и аренда». Кроме того, услуга доступна в «Личном кабинете арендатора» — это делает процесс еще более персонализированным и удобным для постоянных пользователей. Срок предоставления ответа составляет не более 3 рабочих дней с момента подачи заявления.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.