Звезду «Битвы экстрасенсов» Лилию Хегай искусала собственная собака

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Лилия Хегай, которая не раз доказывала свои сверхспособности на телеэкране, столкнулась с неожиданной и весьма болезненной проблемой, пишет Super.ru. На этот раз жертвой агрессии стала она сама, и виновница — ее собственная собака.

О происшествии Хегай рассказала в своем личном блоге, сопроводив пост снимками, на которых видны последствия нападения животного.

По словам экстрасенса, питомец разодрал ей губу, лоб и щеки. Настолько серьезные травмы потребовали врачебного вмешательства: женщине пришлось накладывать швы. Медики, осмотрев пациентку, рекомендовали ей избавиться от собаки, однако Лилия не готова на такой шаг.

«Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — отметила Хегай.

Поклонники экстрасенса разделились: одни выразили беспокойство и посоветовали все же прислушаться к врачам, другие поддержали ее решение не отказываться от питомца. Сама Лилия подчеркнула, что они с собакой привиты от бешенства и обоим уже сделали профилактический укол. Несмотря на боль и швы, Хегай сохраняет спокойствие и просит не осуждать ее животное.

