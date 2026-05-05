Пятиметровая мраморная стела и песни военных лет: в Талдоме пенсионер на свои деньги построил уникальный мемориал

В Талдомском городском округе Московской области, недалеко от деревни Ольховик, завершилось создание уникального мемориального комплекса под названием «Память». Инициатором строительства и главным меценатом выступил местный житель — полковник запаса Акзам Азатович, сообщил REGIONS.

Работы по созданию мемориала заняли чуть больше полугода. Центральный объект комплекса — пятиметровая стела, выполненная из натурального мрамора. На ее поверхности с помощью гравировки нанесены посвящения героям, защищавшим Отчизну в разные исторические эпохи. Список включает имена и память солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и участников специальной военной операции, и, по замыслу автора, всех воинов, когда-либо встававших на защиту страны.

Прилегающая территория вокруг памятника тщательно благоустроена. Здесь разбита Аллея памяти — высажены декоративные кустарники и многолетние цветы, а также проложены аккуратные пешеходные дорожки. Для того чтобы мемориал был доступен для посетителей и выглядел торжественно в любое время суток, проектом предусмотрена круглосуточная архитектурная подсветка, направленная на стелу и аллею.

Фото: [ Алексей Семин ]

На территории комплекса установлены два флагштока. На них развеваются государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Особого внимания заслуживает автоматический радиоприемник, встроенный в конструкцию мемориала. В определенные, заранее запрограммированные промежутки времени устройство транслирует песни военных лет, погружая посетителей в особую, торжественно-патриотическую атмосферу.

Администрация Талдомского округа поддержала благородную инициативу ветерана. Местные власти взяли на себя обязательство по обустройству подъездной дороги к новому мемориалу. Как сообщается, все работы по асфальтированию и приведению пути в надлежащее состояние будут полностью завершены к празднику 9 Мая. Это позволит жителям и гостям муниципалитета беспрепятственно добираться до места памяти в любое удобное время.

Торжественная церемония официального открытия мемориального комплекса «Память» состоится в пятницу, 8 мая. Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра. Обряд освящения нового памятного места проведет настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иерей (священнослужитель) Леонид Салтыков.

