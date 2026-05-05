Котельная для новой поликлиники: в Нахабино выделен участок под важный социальный объект

В рабочем поселке Нахабино, расположенном неподалеку от Красногорска, возводят новый корпус поликлиники №4 смешанного типа. Проект реализуется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и призван заметно улучшить медицинское обслуживание жителей городского округа. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Новый корпус спроектирован с учетом потребностей разных возрастных групп: он рассчитан на прием 200 взрослых и 350 детей в смену. Это не просто расширение существующих мощностей — речь идет о создании современного медицинского пространства, где жители смогут получать качественную помощь рядом с домом, без необходимости ехать в другие районы. Увеличение пропускной способности поликлиники позволит сократить очереди и сделать врачебные консультации более доступными для всех категорий населения.

Ключевой элемент проекта — собственная котельная, которая обеспечит здание бесперебойным отоплением и горячим водоснабжением. Для медицинского учреждения это особенно важно: стабильные инженерные коммуникации напрямую влияют на комфорт пациентов и условия работы персонала, а также гарантируют соблюдение санитарных норм в любое время года. Для строительства котельной выделили земельный участок площадью 423 кв. м. Участок передан в бессрочное пользование ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Работы по возведению нового корпуса идут в соответствии с графиком. До конца 2027 года строители завершат чистовую отделку помещений и оснастят здание современным медицинским оборудованием. Параллельно будет вестись монтаж и наладка котельной: ее ввод в эксплуатацию также запланирован на 2027 год. Полная готовность поликлиники к приему посетителей ожидается в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.