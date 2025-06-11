«Русский вагон»: «Локомотив» сделал ставку на отечественных футболистов

В составе железнодорожников всего три легионера, и в трансферных планах клуба почти сплошь российские игроки, ну, или иностранцы, уже давно зарекомендовавшие себя в РПЛ.

Комличенко рассказал, что он выбрал именно «Локомотив» из-за того, что основу команды составляют российские футболисты, со многими из которых он хорошо знаком.

Эконом-вариант

После провалившейся авантюры имени Ральфа Рангника «Локомотив» не позволяет себе большие траты на трансферном рынке. Покупки внутри России, как правило, значительно дешевле и надежнее.

По оценкам портала Transfermarkt, самые дорогие на данный момент игроки клуба — это воспитанники клуба Алексей Батраков (€12 млн) и Александр Сильянов (€6 млн), практически всю профессиональную карьеру играющий за «Локо» Дмитрий Баринов (€8 млн) и перешедший из «Крыльев Советов» Сергей Пиняев (€8 млн).

Разбор «Химок»

«Локомотив» решил извлечь максимальную для себя пользу от развала «Химок». В составе подмосковного клуба было немало квалифицированных футболистов, и железнодорожники хотят «снять сливки».

Фото: [ Александр Руденко/ФК «Химки» ]

Так, по утверждению инсайдера Ивана Карпова, медосмотр в клубе проходит нападающий Александр Руденко. «Локомотив» готов закрыть долги «Химок» в 30 млн руб. перед игроком.

Также готовится подписать контракт с «Локо» вингер Зелимхан Бакаев. Здесь ситуация даже проще. Футболист принадлежит «Зениту», а за «Химки» играл на правах аренды. Срок контракта с петербургским клубом у игрока сборной России заканчивается, и он перейдет в «Локо» в качестве свободного агента.

Сообщалось, что «Локомотив» интересуется центральным полузащитником «Химок» Лукасом Верой и защитником Георгием Джикия. Аргентинец отлично освоился в российском футболе, ранее он проявил себя в «Оренбурге», а опытный Джикия в рекомендациях не нуждается. Чемпион России в составе «Спартака» может вытеснить из состава кого-то из иностранцев: все трое легионеров играют на позиции центрального защитника.

Ограбление «Ростова»

Серьезные изменения в составе грозят ФК «Ростов», и Комличенко — это только первая потеря. Ожидается, что Валерий Карпин, если возглавит «Динамо», постарается усилить состав за счет знакомых ему игроков. Но спрос на лидеров ростовчан есть и у других топ-клубов РПЛ. «Локомотив» и здесь хочет побороться за нескольких футболистов.

Фото: [ Кирилл Щетинин/ФК «Ростов» ]

В частности, «Локо» хочет вернуть своего воспитанника, 23-летнего хавбека Кирилла Щетинина, на которого также претендуют «Динамо» и «Краснодар». Возможная сумма трансфера — €3-4 млн, и эти средства у «Локо» могут появиться в случае перехода Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

22-летний хавбек «Ростова» Иван Комаров также прошел академию «Локомотива», и железнодорожники готовят его возвращение. Цена вопроса — €4-5 млн, но придется выдержать конкуренцию со стороны не только «Динамо», но еще и ЦСКА со «Спартаком».

Как минимум будет глубина

В минувшем сезоне «Локомотиву», финишировавшему на шестом месте, не хватало глубины состава на ряде позиций. Теперь эта глубина появится, даже если не все «хотелки» получится реализовать.

Другой вопрос, будет ли этого достаточно для качественного скачка.