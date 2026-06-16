Русское трио из «Каролины» выиграло Кубок Стэнли: путь к триумфу

«Каролина Харрикейнз» выиграли Кубок Стэнли 20 лет спустя. Обладателями главного трофея в Национальной хоккейной лиге стали российские хоккеисты нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин, вратарь Петр Кочетков. Все они играли в НХЛ только за «Каролину», которая в разное время выбрала их на драфте.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает про путь каждого из них к заветному титулу.

Андрей Свечников

26-летний уроженец Барнаула был выбран на драфте очень высоко — под общим вторым номером в 2018 году. К тому времени семья уже пару лет как перебралась в США, и Свечников выступал за юниорские команды. Нападающий успел зарекомендовать себя в Хоккейной лиге Онтарио, потому и был выбран так высоко.

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Свечников дебютировал в НХЛ в сезоне 2018/19 и в скором времени стал одним из лидеров атаки, получив место в топ-6 нападения. С тех пор «Каролина» выбилась в контендеры лиги и трижды играла в финале Восточной конференции.

Восьмой сезон стал для Свечникова стал лучшим по набранным очкам в НХЛ, впервые форвард вышел на показатель «очко за матч» — 70 (31+39) баллов в 70 играх. При этом все равно не покидает ощущение, что талантливый хоккеист не до конца реализовал свой потенциал: иногда подводит реализация плюс мешают глупые удаления.

В любом случае, роль Свечникова в команде важна. В нынешнем плей-офф у «Каролины» неожиданно зажгло второе звено, но и первое не опускалось ниже своего уровня. Россиянин набрал 11 (6+5) очков в 19 матчах и сверкнул в пятом матче финальной серии с «Вегасом», оформив дубль.

Александр Никишин

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

24-летний габаритный защитник (193 см, 98 кг) выбрал другой вариант развития карьеры. Хоккеист, выбранный «Каролиной» на драфте 2020 года под общим 69-м номером, не спешил в НХЛ. Никишин окреп в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Спартак» и СКА и перебрался за океан только весной 2025 года и успел зацепить четыре игры в «Каролины».

Сезон 2025/26 стал полноценным дебютом для Никишина в НХЛ. В регулярке защитник пропустил только один матч и набрал 33 (11+22) очка — достойный показатель. Особенно с учетом того, что Род Бриндамор немного придерживал игрока, лишь изредка давая ему время в большинстве.

В плей-офф у Никишина только один результативный балл за передачу, но тому есть объяснение. Россиянин играл в одной паре с Шейном Гостисбером, главным пакмувером команды, поэтому ему приходилось страховать партнера.

В целом же дебютный сезон можно оценить со знаком «плюс». Никишин играл достаточно надежно, уверенно раздавал хиты соперникам, и его будущее в команде представляется весьма перспективным.

Петр Кочетков

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

В 2019 году «Каролина» выбрала Петра Кочеткова во втором раунде под общим 36-м номером — весьма высоко для вратаря, да еще и не из Северной Америки. Впрочем, российские голкиперы (Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин) уже подняли авторитет отечественной вратарской школы на невиданную высоту.

Кочетков отправился за океан в сезоне 2021/22 и постепенно набирался опыта, завоевывал авторитет. Нынешний сезон россиянин начинал как первый номер команды, но получил травму и сыграл в регулярке только девять матчей. К плей-офф Кочетков восстановился, но места во вратарской бригаде были заняты. Помогло революционное решение Бриндамора. В третьем матче финальной серии вместо основного голкипера Фредерика Андерсена он выпустил Брендона Басси. В следующих матчах Басси уже стал основным, а его бэкапом в заявке оказался Кочетков. Это было выполнение достаточного условия, чтобы стать обладателем Кубка Стэнли. Кочетков не сыграл в плей-офф ни минуты, но его имя будет выгравировано на трофее.