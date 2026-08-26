«Сабах» впервые вышел в Лигу чемпионов: русский след в азербайджанском клубе

Чемпион Азербайджана «Сабах» впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов, вырвав победу в квалификации у израильского «Хапоэля Беер-Шева в дополнительное время.

Как это было

«Сабах» был основан только в 2017 году, а претендовать на высокие места в национальном чемпионате начал после того, как стал приглашать российских тренеров. Здесь в свое время поработали нынешний главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и Василий Березуцкий.

В минувшем сезоне, уже под руководством литовского тренера Валдаса Дамбраускаса, «Сабах» впервые стал чемпионом страны и прервал гегемонию «Карабаха». В Лиге чемпионов азербайджанский клуб стартовал с первого квалификационного раунда и последовательно прошел валлийский «Нью-Сейнтс», финский КуПС, датский «Орхус» и «Хапоэль Беер-Шева».

Противостояние с израильтянами подарило сказочную развязку. «Сабах» уступил в первом матче (1:2), а в ответной игре до 90+4-й минуты счет был равным (2:2), что выводило в основной этап ЛЧ «Хапоэль». «Сабах» пошел на последний штурм, и Теллур Муталлимов красивым ударом перевел матч в овертайм. А там уже габонец Орфе Мбина и руандиец Джой-Лэнс Миккельс добили уставшего соперника, который к тому же остался в меньшинстве.

Важные факты о «Сабахе»

«Сабах» представляет поселок Масазыр, в котором проживает всего 10 тыс. человек. Вместительность арены — 13 тыс. зрителей, больше, чем население поселка. Поскольку Масазыр расположен близ Баку, там играли и клубы, считавшиеся более статусными — «Карабах» и «Нефтчи».

Фото: [ ФК «Сабах» ]

Портал Transfermarkt оценивает весь состав «Сабаха» в €17 млн. В Российской премьер-лиге клуб занимал бы по этому показателю предпоследнее место, меньше только у воронежского «Факела» (€14,4). Благодаря выходу в основной этап ЛЧ «Сабах» гарантированно заработает больше €20 млн, то есть теоретически сможет купить второй состав такой же стоимости, что и нынешний

Самый дорогой игрок команды — польский защитник Тымотеуш Пухач (€2,5 млн). Именно он выполнил подачу с углового, после которой Муталлимов забил спасительный гол. В €2 млн оценивается хорватский опорник Иван Лепница.

Вообще, «Сабах» представляет из себя очень интернациональную бригаду. Здесь есть представители Бразилии, Франции, Португалии, Сербии, Хорватии, Польши, Ямайки, Габона, Руанды, ЮАР, Казахстана. Конечно, имеются и местные игроки.

Русский след

В 2021 году «Сабах» возглавил Мурад Мусаев. Тогда команда шла на последнем месте, но российский специалист выправил ситуацию и уже в следующем сезоне боролся с «Карабахом» за чемпионство.

Позже в «Сабах» приехал Василий Березуцкий, и привел команду к победе в национальном кубке. Это был первый трофей в истории клуба.

Фото: [ ФК «Сабах» ]

В настоящее время за «Сабах» выступают три футболиста, у которых двойное, азербайджанское и российское, гражданство. Второй голкипер Амир Рамазанов прошел академию «Локомотива», а полузащитник Абдулах Хайбулаев родом из Дагестана и начинал карьеру в махачкалинском «Анжи». Если эти двое — игроки ротации, то 30-летний Алексей Исаев — важнейший игрок основы.

Когда-то Исаев считался главным талантом красноярского футбола, но в «Енисее» по молодости не всегда получал место в основе. Амбициозного хавбека эта ситуация не устраивала, и еще в 2018 году он перебрался в Азербайджан, получил гражданство этой страны. Он поиграл за «Сумгаит», затем перешел в «Сабах», на полтора года перебрался в «Карабах», а прошлой осенью вновь вернулся в «Сабах». В восьми матчах квалификации ЛЧ на счету Исаева три ассиста.