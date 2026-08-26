«Огненный удар». Под Тамбовом горит склад Wildberries после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа город Котовск вновь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» уничтожили 16 дронов.

В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания превысила 100 тыс. кв. метров.

После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, что позволило избежать жертв.

По предварительным данным, пострадал один работник Wildberries – он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что серия украинских ударов по логистическим центрам Wildberries может спровоцировать рост потребительских цен.