«Студенческий билет продлит срок выплат». Миронов предложил платить алименты до 23 лет

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой продлить обязательства родителей по выплате алиментов до достижения детьми 23-летнего возраста. Условием для сохранения выплат предлагается считать очное обучение в колледжах или высших учебных заведениях.

Законодательная инициатива уже направлена на рассмотрение в Государственную думу. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что действующие нормы семейного законодательства обязывают родителей содержать несовершеннолетних детей только до 18 лет. Исключение сделано лишь для нетрудоспособных совершеннолетних граждан.

«Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей-студентов очной формы обучения ставит молодых людей в крайне уязвимое положение», — отмечает Сергей Миронов.

Принятие данного законопроекта, считает парламентарий, позволит обеспечить равные возможности для получения образования всеми молодыми людьми.

Ранее депутат Смолин заявил, что платить алименты студентам-очникам до 23 лет вполне оправдано.