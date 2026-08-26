«Гибкий график как спасательный круг». Число вакансий с неполной занятостью выросло на 92%

Осенью 2026 года потребность в персонале останется высокой, однако нанимать сотрудников компании станут более избирательно. Уровень безработицы в России держится на рекордно низкой отметке 2,1%, при этом заявленный работодателями спрос на кадры за квартал вырос на 14%, а число рабочих мест увеличилось на 27%, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова.

«На первый взгляд рынок труда подходит к осени в оживленном состоянии. Уровень безработицы держится на рекордно низких значениях, а заявленная работодателями потребность в кадрах выросла. Однако реальный найм остается точечным. Компании проявляют осторожность и в зарплатной политике. Около 80% организаций не планируют массовых индексаций. Рост зарплатных предложений останется для дефицитных специалистов в производстве, логистике и техническом обслуживании», — отметила эксперт.

Наибольший спрос сохранится на квалифицированных рабочих, сервисных инженеров, наладчиков, специалистов по ремонту оборудования, водителей спецтехники и складской персонал. В офисном сегменте ситуация иная: количество вакансий для бухгалтеров сократилось на 31% год к году, для HR-специалистов — на 34%, зарплатные предложения по административным позициям уменьшились за квартал на 5%. В IT-сфере число вакансий на крупных платформах снизилось на 18–31%, а предлагаемые зарплаты упали на 7,3%.

Одним из ключевых трендов осени станет распространение гибких форматов занятости. Во втором квартале количество вакансий с неполным рабочим днем или неделей выросло на 92,5%, с гибким графиком — на 80%. Работодатели внедряют такие практики для оптимизации затрат и расширения пула кандидатов.

При усилении давления издержек на бизнес часть предприятий может перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю. Наиболее уязвимыми окажутся компании, зависящие от внутреннего потребительского спроса, — в сфере услуг, строительстве и отдельных сегментах промышленности.

Массовых сокращений осенью не ожидается, но и активной кадровой экспансии не предвидится. Бизнес будет сокращать темпы найма на освободившиеся позиции, управлять количеством смен и привлекать сотрудников на гибкие графики. Соискательская активность традиционно вырастет, однако высококвалифицированные специалисты вряд ли рискнут менять стабильного работодателя, заключила Платонова.

Ранее сообщалось о том, что количество вакансий в России сократилось на 18%.