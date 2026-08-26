«Блиц-криминал». В Накано двое воров вынесли часы на $1,25 млн за 10 секунд

В токийском районе Накано 25 августа из магазина похищены четыре пары часов класса люкс. Стоимость украденного оценивается в 200 млн иен, что эквивалентно примерно 1,25 млн долларов США. Об этом сообщает телеканал NHK.

По имеющимся данным, само преступление заняло не более десяти секунд. В момент ограбления в торговой точке присутствовали пять сотрудников, никто из них не пострадал.

Персонал магазина предпринял попытку преследования злоумышленников, однако те сумели скрыться, использовав в том числе электросамокат. В настоящее время полиция ведет розыск грабителей.

Инцидент произошел в торговом заведении, реализующем подержанные часы премиального сегмента. Магазин находится на популярной торговой аркаде Nakano Broadway в районе Накано.

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