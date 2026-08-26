«Работы стало меньше». Спрос на персонал в России рухнул на 18%

Согласно данным, обнародованным российским сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob, по состоянию на конец августа 2026 года число вакансий на российском рынке труда сократилось на 18%.

Как сообщает ТАСС, снижение спроса на рабочую силу затронуло практически все отрасли экономики, хотя масштабы падения в каждом секторе разнятся.

«В целом по рынку труда РФ вакансий стало меньше на 18% (данные на конец августа). Сокращение спроса на персонал характерно практически для всех отраслей, однако процент снижения отличается», — говорится в сообщении.

В топ-5 сфер, продемонстрировавших наиболее выраженную отрицательную динамику, вошли строительство, проектирование и недвижимость (–18%), промышленность и производство (–17%), туризм, гостиничный бизнес и общепит (–15%), розничная торговля (–14%), а также транспорт, логистика, складское хозяйство и внешнеэкономическая деятельность (–10%).

При этом традиционно высокий спрос на персонал сохраняется в розничной торговле, что, по словам аналитиков, является устойчивой тенденцией для российского рынка труда на протяжении последних трех десятилетий. Вторую строчку по потребности в кадрах занимает промышленность, которая остро нуждается в квалифицированных специалистах — следует из опубликованной информации.

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