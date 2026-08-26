«Ак Барс» подписал статусного американского нападающего из НХЛ

Казанский «Ак Барс» подписал известного американского нападающего Кевина Хэйса. За плечами центрфорварда 13 сезонов в НХЛ, 805 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 446 (185+261) очков.

Хэйс выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз». В своем лучшем сезоне 2022/23 нападающий набрал 54 (18+36) очка. В КХЛ американец будет легионером с самой высокой результативностью на уроне НХЛ, значительно опередив Алекса Гальченюка (354 очка) и Криса Тирни (248).

34-летний американец будет зарабатывать 80 млн рублей за сезон.

У Хэйса русская жена, которая и посоветовала ему переехать в КХЛ. Американец женился на Кате Васильевой, которая училась в Америке, в 2023 году. В 2025-м у пары родился сын. Благодаря супруге Хэйс немного говорит по-русски, что должно облегчить ему адаптацию в КХЛ.