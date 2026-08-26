«Еда как лекарство». Врач раскрыла секреты правильного питания

Главный врач московской городской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала РИА Новости , из каких продуктов должен состоять сбалансированный рацион. По ее словам, основу меню составляет растительная пища: овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена.

«Эти продукты богаты микроэлементами и клетчаткой, которая необходима для пищеварения», — пояснила Косенкова.

Врач отметила, что в ежедневное меню обязательно следует включать сложные углеводы — хлеб из муки грубого помола, макароны из твердых сортов пшеницы, булгур или коричневый рис. Такие продукты обеспечивают длительное чувство сытости и не провоцируют резких скачков сахара в крови.

Кроме того, Косенкова подчеркнула важность присутствия в рационе белка, полезных жиров и дополнительных источников микроэлементов.

«В меню должен обязательно присутствовать белок: предпочтение стоит отдать рыбе и морепродуктам; полезные жиры, например, оливковое масло, а также дополнительные источники белка и микроэлементов: кисломолочные продукты низкой жирности, яйца и птица», — добавила собеседница агентства.

Специалист также напомнила о необходимости соблюдать энергетический баланс: употреблять ровно столько калорий, сколько организм тратит в течение дня.

Ранее нутрициолог назвала свеклу полезным для печени продуктом.