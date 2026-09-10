Сафонов и Батраков начали свой поход в Лиге чемпионов: как это было

В первом туре общего турнира Лиги чемпионов УЕФА состоялись очередные шесть матчей. В дело вступили ПСЖ Матвея Сафонова и «Галатасарай» Алексея Батракова.

ПСЖ начал с разгрома, но Сафонов снова пропустил

ПСЖ принимал «Слован» из Братиславы и предсказуемо разгромил соперника — 6:1. Новичок команды Ферран Торрес оформил хет-трик, Усман Дембеле — дубль, еще один гол на счету Фабиана Руиса.

Матвей Сафонов пропускал в каждом матче нового сезона. К сожалению, и в этот раз не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Гол в его ворота случился на 59-й минуте уже при счете 5:0 и повлиять на результат, конечно, не мог. В пропущенном мяче в большей степени виноват украинский защитник Илья Забарный, проигравший борьбу Сулейману Камара.

За матч Сафонов записал на свой счет три сэйва, но серьезных угроз его воротам было немного.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал пропущенный мяч единственным негативным моментом в игре своей команды, но персонально Сафонову никаких претензий не предъявил.

Батраков потерялся в игре со «Спортингом»

Фото: [ УЕФА ]

«Галатасарай» неудачно дебютировал в гостей игре в Лиссабоне, уступив «Спортингу» со счетом 1:3. При этом турецкий клуб быстро открыл счет после автогола Гонсалу Инасиу, но затем Жени Катаму, Луис Суарес и Родриго Саласар принесли победу португальцам.

Батраков вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты. Дебют россиянина в Лиге чемпионов не получился выдающимся, хотя и провальным его тоже не стоит называть.

Российский полузащитник редко получал мячи между линиями и был не слишком заметен. У «Галатасарая» был недоступен звездный форвард Виктор Осимхен, с которым у Батракова уже начало налаживаться продуктивное взаимопонимание. Безусловно, отсутствие нигерийца повлияло и на игру Батракова.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук после матча обрушился на норвежского арбитра. По его мнению, он неправильно назначил пенальти и не показал красную карточку игроку «Спортинга». Так или иначе, «Галатасарай» проиграл, а в следующем туре клубу Батракова принимать «Барсу».

Уверенные победы фаворитов

Фото: [ УЕФА ]

«Барселона» тем временем растерзала «Фейеноорд» (5:1). Рафинья забил в пятом матче подряд со старта сезона — на его счету дубль, Ламин Ямаль блеснул голом со штрафного и двумя ассистами. Новички каталонцев Карим Адейеми и Габриэл Жезус тоже ушли с поля с голами.

«Ливерпуль» на «Энфилде» одержал волевую победу над «Атлетико» (2:1). Маркос Льоренте открыл счет, но в дальнейшем инициатива перешла к хоозяевам. Еще до перерыва мерсисайды сотворили эффектный гол: Доминик Собослаи поразил ворота после передачи пяткой Рональда Араухо. А сразу после перерыва Алексис Маккалистер принес победу «Ливерпулю» мощным ударом.

«Арсенал» в своем экономном стиле взял три очка на выезде у «Наполи». «Канониры» в очередной раз не пропустили, а на 75-й минуте Мартин Эдегор великолепным ударом забил единственный мяч. Хотя, справедливости ради, у лондонцев были и другие моменты, чтобы забить.

«Штутгарт» на своем поле обыграл дебютанта турнира норвежский «Викинг» (3:1). Героем матча стал босниец Эрмедин Демирович, оформивший хет-трик.