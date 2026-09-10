«Укоротите бороды». Кадыров призвал мужчин Чечни к скромности

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к жителям региона с призывом не возводить длинные бороды и укороченные брюки в разряд модных веяний. Соответствующее заявление прозвучало в ходе совещания с руководителями местных силовых структур, сообщает ТАСС .

Как подчеркнул руководитель республики, отдельные представители мужского населения, отпустившие бороды, при этом пренебрегают посещением мечетей и не участвуют в коллективной пятничной молитве. Вместо этого, по его наблюдениям, они «бездельничают и круглосуточно гуляют по проспектам»

Кадыров выразил обеспокоенность тем, что подобная модель поведения начинает находить отклик у подрастающего поколения.

«Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», — сказал Кадыров.

Особое внимание в своем выступлении он уделил представительницам прекрасного пола. По словам Кадырова, некоторые женщины перенимают несвойственный чеченским традициям стиль в одежде и переходят на ношение паранджи. Глава республики призвал их одеваться в соответствии с исламом и не копировать арабский стиль одежды.

Ранее сообщалось о том, что Банк России выпустит монету с портретом первого президента Чеченской Республики.