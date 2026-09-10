«Лакомый кусок». Незаконный участок на Дагинских источниках вернули муниципалитету

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ногликского района, было установлено, что земельный участок, расположенный на территории Дагинских термальных источников, являющихся особо охраняемой природной зоной, был незаконно передан в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор района подал в суд иск с требованием признать сделку недействительной и вернуть участок в муниципальную собственность. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований.

Сахалинский областной суд, рассмотрев дело, отменил предыдущее решение и полностью удовлетворил иск прокуратуры. Судебное решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что расчетная стоимость квадратного метра в Приморье вырастет на 1,1% в IV квартале.