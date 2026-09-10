«Отказ от пафоса». Россияне сократили расходы на аксессуары, туры и рестораны

Аналитики зафиксировали неоднородную картину потребительского спроса в России. Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, в этом году граждане не сокращают расходы на ряд ключевых категорий.

В частности, выросли траты на медицинские услуги – средний чек увеличился на 11% при росте числа покупок на 3%. Аптечный сегмент также демонстрирует позитивную динамику: средний чек здесь выше на 12%, количество транзакций – на 2%.

«Спрос неоднороден. Не экономят на медицинских услугах – средний чек выше на 11%, а число покупок выросло на 3%, а также аптеках – здесь средний чек выше на 12%, а количество покупок – на 2%», – приводит слова эксперта информагентство.

Сохраняется интерес и к сфере красоты: в салонах прирост среднего чека составил 4%. Продукты питания россияне также продолжают приобретать в прежних объемах, хотя все чаще отдают предпочтение собственным торговым маркам сетей – количество покупок в этом сегменте выросло на 1,5%.

В то же время, по словам главы «Платформы ОФД», заметно снизилась активность в других категориях. Книги и канцелярские товары потеряли 20% покупок в годовом выражении. На 14% сократилось число приобретений аксессуаров для смартфонов и мелкой электроники, на 13% – услуг турагентств. Рестораны россияне стали посещать на 5% реже, чем год назад.

Отдельного внимания заслуживает изменение структуры трат в заведениях общепита. На фоне популяризации здорового образа жизни доля алкоголя, включая пиво и коктейли, в общем чеке снизилась до 37% против 41% в 2025 году. В крупнейших городах число визитов в рестораны уменьшилось на 8–10% за год. Эксперт отмечает постепенный отказ от пафосных расходов: покупки вещей «на один раз», таких как свадебные платья и мужские костюмы, сокращаются ежегодно на 3–5% уже несколько сезонов подряд.

При этом набирает обороты ретро-тренд. Продажи секонд-хенда выросли на 10% в годовом исчислении, увеличивается спрос на виниловую атрибутику, игровые ретро-консоли и другие гаджеты – их активными покупателями выступают зумеры.

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