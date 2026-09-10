«Интересные артефакты»: что нашли на месте пропажи семьи Усольцевых?

На месте исчезновения семьи Усольцевых были обнаружены артефакты, представляющие интерес. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава отряда Григорий Сергеев. Следственные действия по данному делу в настоящее время продолжаются.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — сказал он.

По его словам, несмотря на значительный объем уже проделанной работы, поисковые мероприятия в определенном объеме будут продолжены, однако ежедневный характер они утратили.

Ранее сообщалось о том, что причиной пропажи семьи Усольцевых стала неправильная экипировка.