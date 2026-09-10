Главный тренер клуба Батракова раскритиковал судейство в Лиге чемпионов

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:3). По его мнению, норвежский арбитр Эспен Эскос принял неверные решения, которые повлияли на итоговый результат.

Специалист напомнил, что у его клуба и раньше были претензии к этому судье.

Ключевым моментом Бурук назвал пенальти в начале второго тайма при счете 1:1. Также, по мнению тренера, арбитр должен был удалять игрока «Спортинга». Он отметил, что несправедливые решения деморализовали его команду.

«Все складывалось против нас, хотя мы могли вполне спокойно взять три очка. Судья непосредственно повлиял на ход матча. Что касается рефери на VAR, то из-за того, что он ни во что не вмешивался, складывается впечатление, что он вовсе не присутствовал на игре», — цитирует Бурука Fanatik.

В матче против «Спортинга» дебютировал в Лиге чемпионов российский полузащитник Алексей Батраков. Он провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.