«В зоне риска — джуны и контент-менеджеры». Что будет с зарплатами после внедрения ИИ?

Член совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина в беседе с агентством «Прайм» отметила, что искусственный интеллект пока не провоцирует обвального снижения заработных плат, однако уже трансформирует ценообразование на отдельные виды работ.

В группе наибольшего риска, по ее словам, находятся сотрудники, чья деятельность связана с повторяющимися операциями: подготовка шаблонных текстов, обработка информации, базовые переводы и формирование отчетности.

«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов и сотрудники, работающие с большими массивами однотипной информации», — цитирует эксперта пресс-служба.

Нейросети способны за секунды генерировать черновики, описания продукции или подборки идей, что заметно удешевляет бизнес-процессы. Вместе с тем давление на рынок труда, как отмечает Горелкина, будет выражаться не столько в урезании окладов, сколько в повышении требований к специалистам: работодатели начнут ожидать выполнения большего объема задач за прежнее вознаграждение — особенно это касается фриланса и массовых сервисных профессий.

В долгосрочной перспективе преимущество получат те, кто использует ИИ как инструмент для роста производительности. Их ценность будет определяться умением грамотно ставить задачи, проверять результаты и исправлять ошибки, превращая сырые данные в качественный контент, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что исследователь Коксон ушел из Anthropic из-за страха перед ИИ и конца света.