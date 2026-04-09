Сафонов не пропустил от «Ливерпуля», «Барса» под угрозой вылета: обзор Лиги чемпионов

«Ливерпуль» не потревожил Сафонова

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел сухой матч — третий в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и восьмой в сезоне. Однако работы у вратаря было совсем немного, атака «Ливерпуля» оказалась на редкость беззубой — ни одного удара в створ. В редких эпизодах, когда нужно было сыграть на выходе или начать атаку, россиянин был надежен. После матча Сафонов отметил, что самым важным было держать концентрацию и не допускать расслабленности, поскольку даже в таком состоянии «Ливерпуль» остается соперником топ-класса.

Зато ПСЖ много и разнообразно и мог забить гораздо больше двух мячей. У одного только Хвичи Кварацхелии было несколько отличных шансов. В начале первого тайме Дезире Дуэ открыл счет при помощи рикошета, а во второй половине Хвича наконец-то добился своего: грузинский вингер убежал от защитников, обвел голкипера и закатил мяч в ворота.

«Мы провели отличный матч против топового соперника. Они изменили схему специально под нас, но мы к такому привыкли. Большинство команд подстраивают стиль, когда играют с нами. Считаю, что мы могли забить больше, особенно с учетом преимущества во втором тайме», — источал уверенность после матча главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Разница в два мяча вроде бы оставляет «Ливерпулю» шансы на отыгрыш на «Энфилде», но только не с такой игрой. Мерсисайдцы попали в очередную полосу кризиса в этом сезоне: до матча в Париже был разгром от «Манчестер Сити» в Кубке (0:4) и поражение от «Брайтона» в АПЛ (1:2). Инсайдеры предвкушают отставку Арне Слота и прочат на его место Хаби Алонсо.

«Атлетико» выиграл на «Камп Ноу» впервые за 20 лет

«Атлетико» не выигрывал на барселонском «Камп Ноу» больше 20 лет, с февраля 2006 года. А Диего Симеоне, руководящий «матрасниками» уже 15-й год, не побеждал там ни разу — в качестве тренера.

Ключевой момент матча произошел на 44-й минуте. Джулиано Симеоне убегал один на один, а защитник «Барселоны» Пау Кубарси сфолил у границы штрафной. После просмотра ВАР каталонцы остались в меньшинстве и тут же получили двойное наказание: Хулиан Альварес со штрафного попал в девятку. Для аргентинца это уже девятый мяч в нынешней Лиге чемпионов — больше в одном розыгрыше за «Атлетико» не забивал никто.

Все мог изменить странный момент на 54-й минуте. «Атлетико» разыгрывал от ворот. Голкипер Хуан Муссо покатил защитнику Марку Пубилю, но тот неожиданно остановил мяч рукой и снова отдал вратарю. Арбитр уже дал свисток, то есть мяч был в игре, и, по всем правилам, должен бы быть пенальти. Но судья Иштван Ковач не отреагировал, несмотря на возмущение каталонцев. Скандал!

Во втором тайме «Барса» атаковала даже в меньшинстве и моментов создала больше, чем соперник, — вот только с реализацией не везло. Мадридцы же использовали едва ли не единственный шанс — только же вышедший на замену Александр Серлот замкнул прострел Маттео Руджери. В итоге «Барселона» через неделю едет в Мадрид, имея два мяч отставания.

«У нас есть потенциал, есть игроки, которые могут изменить ситуацию. Должны сфокусироваться на чуде. Еще ничего не решено — будем стараться, сражаться. Пусть и кажется, что от полуфинала отдаляемся, но мы постараемся туда попасть», — сохраняет оптимизм главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Накануне в первых матчах четвертьфинала «Бавария» в гостях обыграла «Реала» (2:1), а «Арсенал» был сильнее «Спортинга» (1:0).