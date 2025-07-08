Самое большое представительство России в четвертьфиналах, драма Димитрова: что происходит на Уимблдоне

Лидерство России

На этой стадии турнира Россию представляют четыре теннисиста — Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева. Это больше, чем у любой другой страны. У США осталось три теннисиста, у Италии — два, остальные участники четвертьфиналов представляют свои страны в единственном числе.

Карен Хачанов после двух напряженных пятисетовиков в четвертом круге спокойно обыграл поляка Камила Майхшака — 6:4, 6:2, 6:3. В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Тэйлором Фрицем.

Анастасия Павлюченкова разобралась с британкой Сонай Картал — 7:6, 6:4. Следующий поединок она проведет против представительницы США Аманды Анисимовой.

Людмила Самсонова добилась лучшего результата в своей карьере — ранее она никогда не доходила до четвертьфиналов ТБШ. Россиянка справилась с испанкой Джессикой Бузас Манейро — 7:5, 7:5. Теперь ей предстоит сыграть с бывшей ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Мирра Андреева не заметила, как закончился ее поединок против десятой ракетки мира Эммы Наварро из США — 6:2, 6:3. Россиянка продолжила принимать подачу соперницы уже после того, как выиграла победный сет.

18-летняя Андреева также впервые сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — полуфинала Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гарроса» в текущем году. За выход в третий полуфинал подряд Мирра сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, выбившей из турнира Екатерину Александрову.

Боль Димитрова

Фото: [ АТР ]

Болгарина Григора Димитрова можно считать самым невезучим теннисистом мира. Из-за травм он снялся на пятом ТБШ подряд. Но Уимблдон-2025 затмил все предыдущие случаи.

Димитров выиграл два первых сета у первой ракетки мира Янника Синнера и, кажется, знал, как победить итальянца. К тому же, Синнер едва сам не снялся из-за травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

В третьем сете, выполнив подачу, болгарин внезапно схватился за грудь и присел. Врачи определили, что Димитров повредил грудную мышцу. О продолжении борьбы не могло быть и речи: теннисист не мог поднять правую руку, чтобы поблагодарить судью на вышке. Синнер помог собрать болгарину вещи, а потом заявил, что должен был проиграть этот матч и победой произошедшее не считает.