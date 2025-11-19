Сборная крохотного Кюрасао пробилась на чемпионат мира по футболу: кто это

Команда из небольшого карибского государства заняла первое место в группе в КОНКАКАФ, опередив команды Ямайки, Тринидада и Тобаго и Багамских островов. В решающем матче в гостях против Ямайки команду Кюрасао устраивала ничья, и она ее добилась — 0:0. В шести матчах группы сборная набрала 12 очков, одержав три победы и трижды сыграв вничью.

Что за страна Кюрасао

Остров Кюрасао находится в южной части Карибского моря, в 80 км от берегов Венесуэлы. До 2010 года Кюрасао был голландским владением, да и сейчас это не полностью независимое государство. Официальный глава Кюрасао — король Нидерландов, Амстердам также определяет внешнюю политику острова и отвечает за его военную оборону. То есть речь может идти не о суверенитете, а о широкой автономии.

Население Кюрасао составляет немногим более 150 тыс. человек, примерно с подмосковный Серпухов. Большая часть жителей занята в сфере обслуживания — туризм приносит львиную долю доходов в бюджет Кюрасао.

Кюрасао является зоной беспошлинной торговли, поэтому здесь охотно регистрируются различные онлайн-казино и букмекерские конторы, что также способствует экономическому развитию острова.

Клюйверт и Адвокат

В 2015 году главным тренером сборной Кюрасао стал знаменитый голландский нападающий Патрик Клюйверт — с острова была родом его мама. Тогда к сборной, болтавшейся в конце второй сотни мирового рейтинга, пришли первые серьезные успехи.

Клюйверт изменил принцип комплектования сборной. Раньше за команду играли жители Кюрасао и близлежащих островков, Клюйверт же стал разыскивать футболистов, имеющих корни в Кюрасао и потенциально могущих выступать за национальную сборную. В настоящее время почти все игроки основного состава — уроженцы голландской метрополии.

Фото: [ Федерация футбола Кюрасао ]

В финал чемпионата мира Кюрасао вывел еще один знаменитый голландец. 78-летний Дик Адвокат до сих пор готов работать в любой точке мира, где могут хорошо заплатить. После «Зенита» и сборной России Адвокат сменил более десятка команд, клубов и сборных. В 2024 году он возглавил Кюрасао, хотя еще лет пять назад поговаривал о завершении тренерской карьеры.

Кто играет в сборной

Главной звездой Кюрасао считается 25-летний атакующий полузащитник Тахит Чонг. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн. Он единственный из основы, кто родился на острове. Да и то семья перебралась в Европу, когда ему было всего шесть лет. Чонг прошел молодежки «Фейеноорда» и «Манчестер Юнайтед», но в топ-клубах не закрепился. «МЮ» три года назад продал его в «Бирмингем», а сейчас хавбек выступает в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед». Футболист с воодушевлением принял предложение сыграть за сборную своей родины.

Фото: [ ФК «Шеффилд Юнайтед» ]

«Когда я согласился играть за Кюрасао, это было как возвращение домой. У меня есть бабушка, которой в следующем месяце исполнится 95, и она раньше видела меня только по телевизору. У нас в сборной много ребят с похожей историей. Я испытывал особые чувства. Ведь теперь я играю там, где гонял мяч еще ребенком. Для меня круг замкнулся, и я ни о чем не жалею», — рассказал Чонг.

34-летний капитан сборной Леандро Бакуна более 10 лет поиграл в Англии за «Астон Виллу», «Рединг», «Кардифф» и «Уотфорд», а сейчас выступает за турецкий «Бандырмаспор». За Кюрасао он сыграл уже 66 матчей, в которых забил 16 мячей. За национальную команду выступает и его брат Жуниньо Бакуна (45 матчей, 13 голов). Пройдя через голландские и британские клубы, 28-летний Жуниньо также оказался в Турции — играет в Суперлиге за «Газишехир».

Еще одна надежда Кюрасао — 23-летний вингер Сонье Хансен. Прошел академию «Аякса», успел сыграть несколько матчей за основную команду, а сейчас помогает «Мидлсбро» вернуться в АПЛ. Два мяча в отборочных матчах забил 21-летний Жорди Паулинья. Футбольное образование он традиционно получил в Нидерландах, а сейчас колотит мячи за вторую команду дортмундской «Боруссии».