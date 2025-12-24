Семь футболистов представляют РПЛ на Кубке Африки: за кого болеем

Сразу по два человека на Кубок Африки делегировали «Спартак» и «Ахмат». Самыми «популярными» сборными оказались Тунис и Камерун, в которых заявлены по два представителя РПЛ.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Вингер «Спартака» первым из «россиян» сыграл на турнире в Марокко. Причем Тео Бонгонда стал лучшим в матче с Бенином, забив единственный гол в игре уже на 16-й минуте.

Конголезец проводит третий сезон за красно-белых. В 2023 году «Спартак» купил его у испанского «Кадиса» за €7,5 млн. Бонгонда забил за московский клуб 16 мячей и отдал шесть передач. Правда, вся статистика относится к двум предыдущим сезонам. Летом Бонгонда получил травму ахилла, находясь в расположении национальной команды, и за «Спартак» вышел лишь в пяти матчах. Его место на правом крае атаки к этому времени плотно занял Пабло Солари.

Но к Кубку Африки Бонгонда восстановился. Его гол Бенину стал седьмым за сборную в 33 матчах. Вообще-то Тео родился в Бельгии и только в 2022 году принял решение выступать за команду своих предков.

Кристофер Ву («Спартак», Камерун)

Фото: [ ФК «Спартак» ]

24-летний центральный защитник пришел в «Спартак» только в сентябре этого года из французского «Ренна». Поначалу рослый футболист казался немного неуклюжим, но постепенно прочно занял место в центре обороны красно-белых и прекрасно выглядит в единоборствах.

Кристофер Ву родился и получал футбольное образование во Франции. За сборную Камеруна защитник сыграл 22 матча и забил два мяча. Забивал Крис и в своих прежних клубах, «Нанси» и «Ренне», а вот в «Спартаке» в 13 матчах отличиться ему еще не удалось.

Жерзино Ньямси («Локомотив», Камерун)

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

28-летний Ньямси — один из немногих легионеров в составе «Локомотива». Зимой 2024 года железнодорожники заплатили за центрального защитника €3,5 млн французскому «Страсбуру».

У Ньямси и Ву немало общего: оба ростом за 190 см, хороши в силовой борьбе, оба родились во Франции. И даже оба поиграли за «Ренн», правда, в разное время. Любопытно, что более возрастной Ньямси за сборную Камеруна пока еще не играл. Так что можно сказать, что игра за «Локомотив» открыла защитнику дорогу в национальную команду.

Надер Гандри («Ахмат», Тунис)

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Опытный тунисский защитник пришел в «Ахмат» зимой 2024 года и быстро стал игроком основы. В нынешнем сезоне он сыграл уже 22 матча в чемпионате и Кубке России.

Гандри родился во французском Обервилле, но его родители родом из Туниса. Защитник поиграл за «Антверпен» и «Вестерло», именно из бельгийского чемпионата в 2019 году получил приглашение в сборную. За национальную команду сыграл 19 матчей и даже поучаствовал в чемпионате мира-2022.

Натан Гассама («Балтика», Мали)

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Летом 2023 года калининградский клуб отыскал статного центрального защитника в чемпионате Болгарии, заплатив «Славии» €500 тыс. Вложения себя оправдали, в «Балтике» Гассама стал важным игроком. Опускался с балтийцами в Первую лигу, вернулся в РПЛ, в 2025 году заслужил вызов в национальную сборную.

В ноябре защитник отыграл полный дебютный матч в товарняке с Иорданией (0:0). Сборная Мали на старте Кубка Африки уже сыграла вничью с Замбией (1:1), Гассама остался в запасе.

24-летний Гассама является воспитанником академии «Нанта». Родился он, как не трудно догадаться, во Франции.

Назем Мастури («Динамо», Махачкала, Тунис)

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

28-летний нападающий довольно результативно играл в клубах Туниса (Мастури представляет страну, в которой родился) и заслужил перехода в гораздо более статусный российский чемпионат.

Махачкалинское «Динамо» в августе заплатило за форварда €350 тыс. — не так мало ни для Махачкалы, ни для «Монастира», предыдущего клуба Мастури. Правда, в РПЛ нападающий пока еще не до конца адаптировался: в чемпионате еще не забивал, но отметился двумя мячами в Кубке России.

За сборную Туниса Мастури провел 12 матчей и забил четыре мяча.

Мануэл Келиану («Ахмат», Ангола)

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Летом 22-летний опорный полузащитник переехал в Грозный из португальской «Эштрелы» в качестве свободного агента. Поначалу место Келиану в стартовом составе было неоспоримо, но примерно с ноября африканец чаще выходит на замену. Тем не менее, в его активе 22 матча в чемпионате и Кубке России, два гола и один ассист.

За национальную команду уроженец столицы Анголы Луанды провел 10 матчей. Ангола уже сыграла на Кубке Африки первый матч, уступив ЮАР (1:2). Келиану наблюдал за игрой со скамейки запасных.