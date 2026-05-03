«Ужасно закончилось празднование 1 мая»: россиянка отказалась писать заявление на сожителя после лужи крови в квартире

В одной из многоэтажек, расположенных на улице Терешковой в Кемерове, разыгралась жуткая сцена. Как сообщает городской паблик, очевидцам предстала картина, когда вся квартира была залита кровью. Причиной, по данным свидетельницы, стал семейный конфликт на почве алкоголя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации источника, мужчина и женщина на протяжении двух дней распивали спиртные напитки. Когда запасы спиртного закончились, мужчина, по словам свидетельницы, набросился на свою женщину с кулаками.

По информации источника, конфликт происходил в присутствии маленьких девочек. Старшей из них, как уточняется, всего 5 лет, а младшей — 6 месяцев. В приступе ярости мужчина вдобавок ударил ногой зеркало, порезался осколками и залил своей кровью всю квартиру.

«Ужасно закончилось празднование Первого Мая. Мужчина – приходящий отец младшей, но на детей обоим, похоже, наплевать. Находясь под влиянием алкоголя, взрослые не думают о детях и о том, как всё это отразится на психике малышей», – рассказала подписчица в Сети, ставшая свидетельницей произошедшего.

По информации издания, в полиции подтвердили факт произошедшего. На место выезжал участковый уполномоченный.

«Женщина пояснила, что претензий к сожителю не имеет. Телесных повреждений в ходе конфликта она не получила. Сотрудники полиции продолжают проверку, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — пишет пресс-служба полиции Кузбасса.

