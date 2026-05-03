21‑дневный путь из комы: нижегородские врачи спасли молодого пациента с «болезнью X»

Врачи нижегородской инфекционной больницы № 23 оказали квалифицированную помощь 21-летнему пациенту, которому теперь предстоит заново учиться говорить, ходить и принимать пищу. Об этом в своем телеграм-канале «Бокал Прессека» рассказал главный редактор портала «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, сообщило агентство «Стационар-пресс».

Как сообщается в статье, на фоне полного здоровья у молодого человека внезапно резко подскочила температура, а затем у него начались судороги и нарушилось сознание. В реанимационное отделение пациент был доставлен уже в критическом состоянии.

По данным издания, медики незамедлительно определились с предварительным диагнозом. Для того чтобы спасти головной мозг и жизненно важные органы, пациента ввели в состояние медикаментозной комы и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В бессознательном состоянии, по данным источника, молодой человек находился 21 день. За это время врачи провели сложнейший курс терапии. В перечень использованных методик вошли плазмаферез, а также пульс-терапия. К лечению тяжелого пациента были привлечены специалисты разных профилей из разных регионов РФ. В настоящий момент самое страшное для пациента уже осталось позади, отмечено в статье.

«Болезнью X», поразившей молодого человека, оказался аутоиммунный энцефалит — редкое и крайне опасное состояние, при котором собственная иммунная система человека по ошибке начинает уничтожать клетки собственного мозга.

