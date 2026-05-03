Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА: в Смоленской области сбили 21 дрон ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале на платформе «Макс» рассказал об отражении воздушной атаки на регион. Всего над территорией области было уничтожено 21 БПЛА противника. Глава региона проинформировал о пострадавших.

По информации губернатора, БПЛА обезвредили при помощи ПВО и РЭБ Министерства обороны России. Кроме того, в подавлении принимали участие ВКС России.

Губернатор Анохин проинформировал, что обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, в котором проживают люди. Пострадали трое жильцов: двое совершеннолетних и один ребенок. Госпитализация понадобилась мужчине. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Женщине и ребенку назначили амбулаторное лечение. Специалисты считают их состояние удовлетворительным.

«Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал губернатор Смоленской области.

Губернатор добавил, что в настоящий момент на местах падения обломков беспилотников работают все необходимые оперативные службы. Он призвал жителей региона сохранять бдительность. Если кто-либо обнаружит части дрона, предупредил Анохин, ни в коем случае нельзя приближаться к находке. О ней необходимо немедленно сообщить по единому телефону экстренных служб — 112.

«Угроза беспилотной опасности сохраняется, следуйте правилам безопасности!» — предупредил губернатор Анохин.

