Цель уничтожена, обломки найдены: как московские экстренные службы работают после ликвидации дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в 10:19 воскресенья, 3 мая, разместил пост, в котором проинформировал об очередной попытке ВСУ атаковать столицу при помощи БПЛА. Вражеский дрон сбит.

Как уточнил Сергей Собянин, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили один дрон, взявший курс на столицу. Градоначальник также отметил, что в районе падения фрагментов беспилотника сейчас работают бригады оперативных служб.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в телеграм-канале мэр Москвы.

Согласно сообщениям мэра столицы, сбитый БПЛА — четвертый за утро 3 мая. Первая за сутки попытка атаковать город была совершена еще в ночной период времени. Каждый раз на место падения обломков БПЛА прибывали специалисты.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области при атаке БПЛА пострадали трое жильцов многоквартирного дома — двое взрослых и ребенок.