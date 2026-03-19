Семь голов «Барсы», неудержимая «Бавария», «Ливерпуль» отомстил за стамбульские унижения: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники четвертьфинала. В среду, 18 марта, путевки в следующую стадию турнира оформили «Барселона», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Бавария». Ранее это сделали «Реал», «Арсенал», ПСЖ и «Спортинг».

Нынешняя серия 1/8 финала Лиги чемпионов оказалась самой результативной в истории. Команды наколотили в 16 матчах 68 голов, 4,25 в среднем за матч.

«Ньюкасл» держался три тайма

«Ньюкасл» достойно бился с «Барселоной три тайма. 1:1 в домашнем матче, 2:3 — после первого тайма на «Камп Ноу»: Энтони Эланга дважды отвечал на голы Рафиньи и Марка Берналя, а перед самым перерывом Ламин Ямаль забил с пенальти за фол Кирана Триппьера против Рафиньи.

Все покатилось у «Ньюкасла» под откос с начала второго тайма. Фермин Лопес увеличил преимущество каталонцев. Затем дубль сделал Роберт Левандовски, а победную точку логично поставил Рафинья — 7:2. Бразилец стал лучшим игроком матча — два гола, два ассиста плюс заработанный пенальти.

«Итоговый счет не отражает того, как мы провели эти две встречи, и того, что пережили игроки и болельщики. Самым большим разочарованием стало то, что мы не сыграли в защите на своем привычном уровне», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Наставник «сорок» отметил, что команду психологически надломил гол Ямаля перед самым перерывом.

«Бавария» забила «Аталанте» 10 мячей в двух матчах

Фото: [ УЕФА ]

«Бавария» принимала «Аталанту», уже фактически обеспечив себе выход в четвертьфинал. Вряд ли итальянцы рассчитывали отыграться в Мюнхене после домашних 1:6.

«Бавария» и дома продолжила штамповать голы. Харри Кейн получил отдых в первом матче и рьяно взялся наверстывать упущенное. Уже в первом тайме английский форвард оформил дубль: пенальти, а затем мощный удар в девятку после разворота.

После перерыва 18-летний Леннарт Карль вновь забил в Лиге чемпионов после паса Луиса Диаса, а затем ответил любезностью, отпасовав на гол колумбийскому вингеру. В самой концовке Лазар Самарджич забил гол престижа. 10:2 — по итогам двух встреч, «Бавария» стала самой результативной командой в 1/8 финала, ПСЖ и «Барса» забили по восемь.

«Ливерпуль» отомстил «Галатасараю»

Фото: [ УЕФА ]

«Ливерпуль» дважды встречался с «Галатасараем» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и обе поездки в Стамбул закончились для английского суперклуба обидными поражениями с одинаковым счетом 0:1 — на общем этапе и в первом матче нынешнего противостояния.

По итогам первого тайма «Галатасарай» еще был в борьбе за путевку в четвертьфинал. Угурджан Чакыр феерил в воротах — отбил пенальти от Мохамеда Салаха и еще несколько раз спасал команду. Забил «Ливерпуль» лишь раз, после розыгрыша углового счет открыл Доминик Собослаи.

Но уже в начале второго тайма Уго Экитике и Райан Гравенберх повергли «Галатасарай» в уныние, а затем еще и Салах забил гол, который стал для египтянина 50-м в Лиге чемпионов.

«Атлетико» удержал преимущество

Фото: [ УЕФА ]

«Атлетико» обыграл дома «Тоттенхэм» со счетом 5:2, но в Лондоне вынужден был отбиваться от яростных атак хозяев. Матч показал, что «шпоры», оказавшиеся в АПЛ на грани вылета, понемногу приходят в себя.

Дважды мадридцы отыгрывались. На голы Рандаля Коло-Муани и Хави Симонса они ответили мячами Хулиана Альвареса и Давида Ганцко. В концовке матча Симонс добыл для «Тоттенхэма» победу — 3:2, но дальше идет «Атлетико».

«Мы определенно выросли как команда. Наш командный дух и вера в себя укрепились. Надо продолжать в том же духе. Конечно, разочарованы, что не прошли дальше, но я должен быть доволен, потому что по игре все было хорошо», — сказал главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор.

Четвертьфинальные пары

В четвертьфиналах сыграют ПСЖ — «Ливерпуль», «Реал» — «Бавария», «Барселона» — «Атлетико» и «Спортинг» — «Арсенал».

Конечно, выделяются первые две пары. Суперкомпьютер Opta оценивает шансы соперников в них почти поровну, чуть больше в сторону ПСЖ и «Баварии». «Барселона» и «Арсенал» считаются очевидными фаворитами в своих парах.