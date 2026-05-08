Данте отсылал к падению астероида? Как связаны «Ад» из «Божественной комедии» и комета, убившая динозавров

«Божественная комедия» Данте может скрывать не только религиозную аллегорию, но и неожиданно точное описание последствий удара астероида, пишет Daily Mail. Необычную версию предложил доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла.

В «Аду» Данте описывает преисподнюю как гигантскую воронку из девяти кругов, уходящую вглубь Земли. По сюжету она появилась после падения Сатаны с небес: удар пробил земную поверхность, вытеснил сушу и сформировал конусообразную бездну.

Бербери считает, что Данте фактически представил Сатану как «высокоскоростной ударный объект» — нечто вроде огромного астероида, врезавшегося в планету. Звучит странно, но ученый отмечает: крупные космические удары действительно создают кратеры с террасами, напоминающими ступени или круги.

Похожую структуру имеет кратер Чиксулуб, оставшийся после астероида, который связывают с вымиранием динозавров. Такие ступенчатые кратеры находят и на Луне, Марсе и Венере.

«Данте не был ученым и не воспринимал Сатану как буквальный астероид», — уточнил Бербери. Однако, по его словам, поэт удивительно точно продумал геологические последствия падения небесного тела за сотни лет до появления науки о метеоритах.

Так что речь не о мистическом пророчестве, а о редком случае, когда поэтическое воображение пугающе близко подошло к реальной космической катастрофе.