В Дедовске благодаря инициативе «Единой России» снова зажгли Вечный огонь. Памятник подключили к магистральному газоснабжению. До этого огонь зажигали от автономного источника только в праздники.

Церемония прошла в парке «Фабричный». Огонь зажгли руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Истры Андрей Олейников и юнармеец Дедовской школы № 1 Максим Низовкин.

«Зажечь Вечный огонь в своем городе, рядом с ветеранами и одноклассниками — событие, эмоции от которого трудно передать словами», — отметил Максим.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов рассказал, что подключение мемориала к магистральному газоснабжению было одним из наказов жителей в Народную программу.

«По инициативе „Единой России“ подключение мемориалов к газоснабжению и сам природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стали бесплатными», — сказал он.

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что для сотрудников предприятия зажжение и обслуживание Вечных огней — это огромная честь и особая ответственность.

В преддверии праздника Вечный огонь впервые зажгли в поселке Шатурторф у памятника Неизвестному солдату. По Народной программе здесь провели масштабную реконструкцию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.