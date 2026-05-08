Африка раскалывается на глазах: геологи зафиксировали рождение нового океана — континент ждет катастрофа

Африка буквально трещит по швам — геологи зафиксировали, что земная кора на востоке континента истончилась до критической отметки. Это не просто тектонический процесс, а рождение нового океана, который разорвет Африку на две части. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые, опубликовавшие исследование, бьют тревогу. Восточно-Африканская рифтовая система перешла в активную фазу раскола. Анализ сейсмических данных из Турканской рифтовой зоны в Кении показал: толщина кристаллической коры вдоль разлома сократилась до 13 километров. Для сравнения: по краям она превышает 35 километров. Это так называемая стадия «шейки» — критический этап перед окончательным разрывом.

Процесс ускоренного растяжения начался около 4 миллионов лет назад. И, как ни странно, именно тогда сформировались богатейшие ископаемые слои, в которых позже нашли останки древних предков человека. Но теперь скорость растяжения только нарастает. По словам исследователей, рифт уже прошел геологический рубеж, после которого вероятность полного разделения континента резко возрастает.

Новый океан, который вот-вот начнет заполнять образовавшуюся впадину, отторгнет от Африки огромную территорию, включая современные Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии. Правда, этот апокалипсис займет миллионы лет. С точки зрения человеческой жизни, мы не заметим катаклизма. Но с точки зрения геологии — это событие, которое перепишет карту мира.

Ранее ученый РАН объяснил, почему пилотируемая миссия на Венеру невозможна.