«Кожа к черепу прилипла»: что случилось с Миллой Йовович

Голливудская звезда Милла Йовович, известная по фильмам «Пятый элемент», «Обитель зла» и «Жанна д’Арк», удивила и даже шокировала поклонников новым видео в соцсетях. Актриса записала обращение крупным планом, без заметного макияжа и в простой зеленой толстовке, из-за чего пользователи обратили внимание на резко похудевшее лицо и общий изможденный вид. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обсудил кадры с врачом-дерматовенерологом Леонидом Косых.

В ролике Йовович сидит у светлой стены, волосы убраны назад в тугой хвост или пучок, на лице нет привычного грима, губы лишь слегка блестят. На стоп-кадрах отчетливо видны острые скулы, худые щеки и подчеркнутые носогубные складки, кожа на лице кажется плотно натянутой, а черты — заостренными. Такое изменение внешности сразу вызвало бурное обсуждение.

В комментариях под видео и в фан-ообществах появились десятки резких реплик: «Старение старением, но она истощена, кожа к черепу прилипла», «Милла, е‑мое, иди бахни пельмешек!», «Ее разносило во время последней беременности. Так что для быстрого сброса, чтоб прийти в товарный вид, могла и на препараты сесть».

Другие пользователи гадают, «неужели и она подсела на эти убивающие здоровый внешний вид уколы».

Врач-дерматовенеролог Леонид Косых в комментарии «Подмосковью сегодня» призвал не делать поспешных выводов, но подтвердил, что актриса выглядит заметно похудевшей.

«Сложно говорить однозначно, потому что у нас только текущие фото, без сравнения с прошлыми. Внутреннее ощущение такое, что она сильно сбросила вес — лицо стало очень худым, черты заострились, волосы тоже выглядят более тонкими. Это может быть как целенаправленное похудение, так и последствия стресса или заболеваний», — отметил специалист.

По словам врача, говорить о неудачной пластической операции по одному ролику неправильно.

«Признаков свежей операции я на этих кадрах не вижу. Чтобы делать выводы о хирургии или инъекциях, нужно ставить рядом фото „до“ и „после“, смотреть мимику, симметрию, качество кожи. По-хорошему, нужно именно сравнение, а не один неудачный ракурс и освещение», — подчеркнул Косых.

Эксперт напомнил, что резкое похудение, особенно с помощью модных препаратов или жестких диет, действительно может резко «старить» лицо — усиливать морщины, делать черты болезненно острыми, визуально добавлять возраст. Но утверждать, что конкретный человек «подсел на таблетки» или «сделал операцию», только по ролику в соцсетях, по его словам, некорректно и неэтично.

