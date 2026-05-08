На 32 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали знаки за неделю

В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные знаки на 32 участках региональной сети в 14 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Домодедово, Истре, Раменском, Красногорске, Можайске, Одинцово, Мытищах, Серпухове, Долгопрудном, Королеве, Люберцах, Подольске, Фрязино, Богородском округе.

К примеру, в Истре отремонтировали знаки на Волоколамском шоссе, в деревне Алексино и у СНТ «Вика». В Можайске работы были проведены на улице Урицкого в Уваровке. В Мытищах привели в порядок знаки на Алтуфьевском шоссе и на Центральной улице в Высоково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.