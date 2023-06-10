Семилетний мальчик из Орехово-Зуева создал туристический видеогид и прославился на всю Россию

В истринском «Новом Иерусалиме» подмосковные школьники презентовали министру культуры и туризма Московской области Василию Кузнецову видеогид по постоянной экспозиции музея. Теперь любой желающий сможет увидеть искусство не выходя из дома. Подобной целью задался и лицеист из Орехово-Зуева Денис Рябов. Он создал «Карманный гид» по историческим местам своего города, благодаря которому победил во Всероссийском конкурсе «Я – исследователь». Мама мальчика Мария Рябова рассказала, как развить талант в ребенке и какие ее волшебные слова помогли мальчику сделать проект.

ОН С ХОДУ ЗАПОМИНАЛ

Денису Рябову семь. И он уже – автор исторического онлайн-путеводителя по своему родному городу. В гиде 11 видеолекций – рассказов об исторических местах и событиях города. Денис – рассказчик этих историй. Такой серьезный проект для столь юного возраста вырос из детского увлечения мальчика историей, рассказывает мама парня Мария Рябова.

«Я сама историк. С детства Денис слушал, как я вслух читала исторические книги. Сын с ходу запоминал имена и даты, любил рассматривать портреты известных деятелей», – говорит Мария.

Родители отметили хваткий ум сына и в четыре года отдали его в местный центр развития готовиться к школе.

«Он к первому классу умел больше, чем нужно, поэтому в Орехово-Зуевском лицее мы специально пошли по программе обучения «один и три». Это специальная программа Подмосковья «Эффективная начальная школа», – продолжает мама Дениса.

По этой программе ребенок за один учебный год заканчивает сразу два класса. Так что сейчас Денис готовится уже к третьему.

Фото: [ из архива семьи Рябовых ]

НЕТ ИМЕН

Сама история проекта началась с памятника «Борцам революции» в центре города. Семья как раз гуляла рядом.

«На этом памятнике нет мемориальной таблички, поэтому современное поколение не знает, что у него действительно захоронены люди. Это участники Морозовской стачки», – рассказывает Мария.

Денису стало жаль, что имен этих людей никто не узнает, если специально не залезет в интернет или не откроет книгу.

«И тогда сын захотел рассказать людям об этом памятнике. Проект разросся с одной истории до 11 серий в разных локациях города», – говорит мама Дениса.

Делать проект Денису, конечно, помогали взрослые. Папа Анатолий – IT-специалист, он занимался электронной платформой для «Карманного гида». Например, в некоторых точках видеоэкскурсии можно увидеть, как выглядело то или иное место век назад. Это стало возможно благодаря технологиям дополненной реальности. Историческую точность также важно соблюсти, поэтому руку к проекту приложила и профессиональный краевед Александра Бирюкова.

Сам Денис – отличник. Проект делал параллельно с учебой в лицее и, конечно, уставал.

«Иногда он говорил, что уже все, больше нет сил. Тогда я напоминала ему о памятнике, говорила: «Если сейчас все бросить, то никто так и не узнает о людях, кто захоронен у памятника». И это срабатывало», – признается Мария.