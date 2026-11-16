Пост как лекарство от обжорства: Онищенко назвал церковный календарь спасением для малоподвижных

Академик Онищенко назвал православные посты способом борьбы с перееданием

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Православные посты помогают верующим соблюдать принципы здорового питания и ограничивать объем потребляемой пищи. Об этом сообщает НСН.

Академик РАН, заслуженный врач России и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в церковном календаре предусмотрено четыре многодневных поста, а также еженедельные постные дни — среда и пятница. В совокупности ограничения в еде действуют около 200 дней в году.

Эксперт подчеркнул, что пост не предполагает голодания или обмороков. Речь идет об умеренном ограничении объема пищи, что напрямую отвечает актуальным проблемам со здоровьем у населения. По словам Онищенко, современный человек в основном ведет малоподвижный образ жизни и редко занимается тяжелым физическим трудом, поэтому такие ограничения особенно востребованы.

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