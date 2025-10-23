Симметричные разгромы от «Ливерпуля» и «Челси», Головин вернулся, «Карабах» впервые проиграл: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА завершился третий тур общего этапа. Возглавляют турнирную таблицу пять грандов, идущие без потерь, — ПСЖ, «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».

«Ливерпуль» возродился после четырех поражений

«Ливерпуль» прервал самую неудачную серию при Арне Слоте, которая состояла из четырех поражений подряд во всех турнирах. Под горячую руку попался «Айнтрахт».

Слот пошел на радикальные меры: оставил в запасе главную звезду — Мохамеда Салаха. «Ливерпуль» пропустил первым, но еще до перерыва забил три — отличились Уго Экитике, Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате. Во втором тайме наконец-то отметился результативными действиями новичок «Ливерпуля» Флориан Виртц, раздавший голевые Коди Гакпо и Доминику Собослаи. В итоге 5:1.

«Мы нуждались в победе, но еще больше мы нуждались в хорошей игре. Мы хотели создать много моментов и получить награду в виде победы. Ребятам это удалось», — резюмировал после матча Арне Слот.

Крупные победы «Баварии» и «Челси»

Фото: [ Леннарт Карл/УЕФА ]

«Бавария» дежурно разобралась с «Брюгге» — 4:0. 17-летний Леннарт Карл открыл счет отличным ударом и стал самым молодым автором гола «Баварии» в Лиге чемпионов. До перерыва Харри Кейн забил свой очередной мяч — с пятью голами англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров ЛЧ вместе с Килианом Мбаппе из «Реала».

Во втором тайме Луис Диас и Николя Джексон упрочили преимущество мюнхенцев. Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен спокойно отреагировал на разгром своей команды: это же «Бавария», что вы хотели.

В матче «Челси» — «Аякс» главные события развернулись в первом тайме: удаление, три пенальти и пять голов. Уже на 17-й минуте положение голландцев усложнилось после удаления Кеннета Тайлора. «Челси» быстро реализовал численное преимущество голами Марка Гиу и Мойсеса Кайседо. «Аякс» отыграл один мяч с пенальти (Ваут Вегорст), но затем два 11-метровых были назначены в ворота голландцев (Энцо Фернандес и Эстевао). Во втором тайме Тайрик Джордж установил окончательный счет — 5:1.

«Реал» дожал «Ювентус»

Фото: [ УЕФА ]

«Реал» мощно атаковал на протяжении всего матча с «Ювентусом»: только за первый тайм нанесли 13 ударов по воротам соперника. Впрочем, и «Юве» огрызался острыми контратаками, обнажая бреши в защите мадридцев.

И все-таки «Реал» воплотил свое преимущество в победу. Винисиус Жуниор после классного прохода пробил в штангу, а Джуд Беллингем подкараулил отскок — 1:0.

Головин впервые сыграл с августа

«Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 0:0. Главным героем матча стал голкипер гостей Гульельмо Викарио, совершивший несколько невероятных сейвов. Не смог пробить его и Александр Головин. Россиянин впервые сыграл с августа, выйдя на замену на 57-й минуте, и отметился опасным ударом.

«Чувства смешанные. Мы должны были побеждать, учитывая созданные моменты, зрелость игры и сплоченность, позволившую нам сохранить ворота сухими. Немного обидно, что не победили, но я доволен игрой», — сказал после матча главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли.

Не случилось забитых мячей и в матче «Аталанта» — «Славия», несмотря на большое преимущество хозяев.

«Карабах» впервые проиграл

Фото: [ УЕФА ]

Азербайджанский клуб сенсационно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв «Бенфику» и «Копенгаген». Все для «Карабаха» началось волшебно и в матче с «Атлетиком» — Леандру Андраде забил уже на первой минуте. Но еще до перерыва форвард хозяев Горка Гурусета сравнял счет, а во втором тайме «Атлетик» дожал соперника голами Роберто Наварро и Гурусеты — 3:1.

С таким же счетом «Галатасарай» обыграл дома «Буде/Глимт». Никита Хайкин выручал норвежцев как мог, но трижды и он был бессилен. Лучшим игроком матча в очередной раз стал форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен, оформивший дубль.

«Спортинг» вырвал победу у «Марселя» — 2:1. Гости повели после гола Игора Пайшао, но весь второй тайм им пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Эмерсона, и португальцы в концовке добыли победу голами Жени Катаму и Алиссона Сантоса.