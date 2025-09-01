Скандальное судейство в матче лидеров, два пенальти «Спартака»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился седьмой тур, после которого чемпионат взял двухнедельную паузу на игры сборной.

Отмененный гол и спорное удаление

В центральном матче тура ЦСКА принимал «Краснодар». Команды занимали второе и первое места в таблице, а разделяло их лишь одно очко.

Армейцы забили первыми — Матвей Кисляк завершил размашистую атаку. Однако гол был отменен из-за фола в начальной стадии атаки. С момента нарушения до взятия ворот прошло более 20 секунд.

Кисляк все же добился своего, забив на этот раз без претензий со стороны судей. В конце первого тайма «Краснодар» сравнял: Джон Кордоба забил головой после передачи с углового Эдуарда Сперцяна.

Фото: [ Джон Кордоба/ФК «Краснодар» ]

На 56-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку Кордобе. Нападающий «Краснодара» попал мячом в защитника ЦСКА Мойзеса после свистка. Этот эпизод вызвал горячую дискуссию. Комментатор Георгий Черданцев возмутился тем, что на главный матч тура был назначен не самый опытный арбитр. Судейством в итоге были недовольны обе стороны, а Кордоба заявил, что против него существует чуть ли не заговор арбитров и поставил под сомнение свое дальнейшее пребывание в РПЛ.

Третья подряд ничья «Локомотива»

«Локомотив» упустил шанс вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Железнодорожники уверенно вели после первого тайма в матче с «Крыльями Советов» — 2:0. Отличились Дмитрий Воробьев и Дмитрий Баринов.

В этом матче тоже не обошлось без спорных судейских решений. В частности, был отменен гол Николая Комличенко, а сам нападающий был удален за вторую желтую, после нарушения в своей штрафной в компенсированное время.

Фото: [ Алексей Батраков и Вадим Раков/ФК «Локомотив» ]

Лишил железнодорожников победы вингер Вадим Раков, принадлежащий «Локомотиву» и играющий за «Крылья» на правах аренды. На 53-й минуте он ассистировал Амару Рахмановичу, а в концовке реализовал тот самый пенальти после фола Комличенко — 2:2.

«Спартак» и «Зенит» поднимаются вверх

Победы в туре одержали «Спартак» и «Зенит». Красно-белые с трудом одолели последнюю команду чемпионата — «Сочи». Спартаковцам помогли два пенальти — один в первом тайме, второй в компенсированное время — в исполнении Эсекиэля Барко. Аргентинец остался штатным пенальтистом «Спартака» несмотря на досадный промах в матче с «Зенитом».

Фото: [ Эсекиэль Барко/РПЛ ]

«Спартак» пропустил после едва ли не единственной атаки «Сочи». Дмитрий Васильев сместился с левого фланга в центр и точно пробил в дальний угол. 2:1 в итоге.

После финального свистка красную карточку за споры с арбитрами получил главный тренер южан Роберт Морено. Испанец вернулся на тренерскую скамейку спустя несколько дней после того, как его госпитализировали в ходе кубкового матча.

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0). Волжане сумели достойно противостоять фавориту в течение первого тайма, но уже на 47-й минуте Дуглас Сантос открыл счет после скидки Александра Соболева. На 73-й минуте Матео Кассьерра с близкого расстояния отправил второй мяч в ворота «Пари НН».

«Балтика» прорывается в тройку

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Дебютант РПЛ калининградская «Балтика» уходит на паузу для сборных на третьем месте, пусть и опережая «Локомотив» по дополнительным показателям.

В отчетном туре балтийцы уверенно обыграли на выезде «Акрон». Уже на второй минуте Кевин Андраде забил, воспользовавшись неразберихой при стандарте, а в концовке тайма Максим Петров закрепил успех — 2:0.

Отличающаяся строгой игрой в обороне команда Андрея Талалаева не могла упустить такое преимущество во втором тайме. В следующем туре дерзкие дебютанты принимают «Зенит». Пока еще «Балтика» в РПЛ ни разу не проигрывала.

Карпин готов к увольнению

Никак не может найти свою игру московское «Динамо». Впервые в истории столичные бело-голубые проиграли одноклубникам из Махачкалы. Единственный мяч на 74-й минуте забил иранский полузащитник Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

После матча главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин не исключил своего увольнения.

Еще два матча тура завершились вничью. Яркий матч выдали «Оренбург» и «Рубин» (2:2). Гости вели после дубля Мирлинда Даку в первом тайме. После перерыва хозяева мощно включились и сравняли после голов Гедеона Гузины и Хорди Томпсона. В концовке обе команды имели хорошие шансы забить еще, в частности, был близок к хет-трику Даку, на счету у которого уже шесть голов в сезоне.

Со счетом 1:1 завершился матч «Ростова» и «Ахмата». Грозненцы открыли счет в концовке первого тайма после гола Георгия Мелкадзе, а на 73-й минуте защитник Виктор Мелехин установил равенство.

Заглянем в таблицу

Удержав ничью в Москве, «Краснодар» сохранил единоличное лидерство — 16 очков. По 15 баллов сразу у трех команд — ЦСКА, «Балтики» и «Локомотива». Поднялись в первую шестерку «Зенит» и «Спартак» — 12 и 11 очков соответственно. 11 баллов также в активе «Рубина».

Далее команды располагаются следующим образом: «Крылья Советов» — 9 очков, «Динамо» (Москва), «Ахмат», «Динамо» (Махачкала) — по 8, «Оренбург» — 7, «Акрон» — 6, «Ростов» — 5, «Пари НН» — 3, «Сочи» — 1.