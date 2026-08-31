Скандальные победы «Зенита» и «Краснодара», «Оренбург» отобрал очки у «Спартака»: обзор 6-го тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился шестой тур. Он принес шестую подряд победу «Краснодара», несколько неожиданных результатов и новые споры о судействе. «Подмосковье сегодня» разбирает самые интересные моменты тура

Тяжелые победы «Зенита» и «Краснодара» при спорном судействе

«Зенит» сумел увезти три очка из Воронежа, отправившись на выезд без Вендела, Педро и Максима Глушенкова. Чемпионы создали немало моментов, было несколько попаданий в каркас ворот, но единственный гол в компенсированное время вызвал ожесточенные споры.

На 92-й минуте Луис Энрике обыграл нескольких соперников на фланге и прострелил в штрафную. К мячу устремились Равиль Нетфуллин и Даниил Кондаков. Петербуржец упал, попав по ноге соперника, и Антон Фролов указал на точку. ВАР не стал вмешиваться.

Эксперты указывают на очень похожий эпизод, случившийся в кубковом матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо» в прошлом сезоне. Тогда глава судейского комитета Милорад Мажич был возмущен решением арбитра.

«Краснодар» обыграл «Ростов» (1:0) — во второй игре подряд благодаря голу Жубала. Защитник элегантно подставил ногу под удар Кристиана. Но и здесь не обошлось без скандала. «Ростов» дважды претендовал на пенальти. В первом случае защитник «быков» трижды в одном эпизоде сыграл рукой, но матч не остановили. В концовке матча Никита Новиков 11-метровый даже назначил — Кевин Ленини наступил на ногу Ивану Комарову. Но после консультации с ВАР решение изменил с формулировкой «неизбежный контакт».

Неожиданная осечка «Спартака»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом» (1:1). Красно-белые атаковали весь матч — 73% владения, 18 ударов, xG 1.81. Гости совершили 29 фолов и получили восемь желтых карточек.

При всей этой статистике «Оренбург» держался, играл очень плотно и почти не допускал ошибок в обороне. На 66-й минуте случился кошмарный для «Спартака» эпизод. Обычно надежный Кристофер Ву ошибся в простой ситуации. Оренбуржцы выскочили вдвоем против одного. Гедеон Гузина четко отпасовал на Руслана Куля, а тот неотразимо пробил в угол.

Через десять минут «Спартак» добился пенальти. Мяч попал в отставленную руку игрока «Оренбурга» после удара Манфреда Угальде, и Мирлинд Даку забил свой первый мяч за красно-белых.

В итоге «Спартак» сохранил за собой второе место, но отстал от «Краснодара» уже на пять очков.

«Локомотив» показал признаки выздоровления, но снова проиграл

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Попавший в штопор после ухода лидеров «Локомотив» уступил в московском дерби «Динамо» (0:1). Единственный мяч бело-голубые забили после неоднозначного пенальти. Сесар Монтес задел ногу Ярослава Гладышева, а тот упал после легкого контакта, Максим Осипенко реализовал.

При этом «Локомотив» не смотрелся столь обреченно, как в предыдущих матчах, — игра была примерно равной. У железнодорожников, например, неплохо сработал ход с Сергеем Пиняевым в роли ложной девятки.

«Локомотив» выдал худший старт в истории: три очка после шести туров. Но есть подвижки по части усиления состава: инсайдеры сообщают о скорой аренде Андрея Мостового у «Зенита», а руководство клуба разрешило купить еще одного легионера.

ЦСКА страдает от травм

Фото: [ ФК «Акрон» ]

ЦСКА бодро начал гостевой матч с «Акроном». Уже на 13-й минуте Лусиано Гонду замкнул классный прострел Кирилла Глебова. Но уже на 20-й минуте Матвей Кисляк получил удар в поясницу от Стефана Лончара и не смог продолжить игру. Без ключевого полузащитника игра армейцев развалилась на глазах.

Йомар Роча и Жилсон Беншимол вывели «Акрон» вперед» после грубых ошибок армейцев в обороне, когда техничные Иван Обляков и Матеус Алвес не смогли справиться с обработкой мяча. От поражения ЦСКА спас Энрике Кармо, зарядивший обводящим ударом в девятку. 2:2.

ЦСКА надолго лишился Мойзеса и Дмитрия Баринова, потеря Кисляка стала бы катастрофой. К счастью, у полузащитника обошлось без серьезной травмы: ожидается, что он будет доступен к матчу следующего тура против «Зенита».

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

Другие матчи тура порадовали результативностью. «Ахмат» вновь не добрал очков, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (3:3). У грозненцев отличились лидеры атаки Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура и Георгий Мелкадзе. У «Крыльев» дублем отметился Иван Олейников, еще один мяч (второй в сезоне) забил защитник Никита Чернов.

«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо» (3:1). Все голы были забиты в последние полчаса игры. Илья Рожков открыл счет, Миро сравнял с пенальти. На 87-й и 90+5-й минутах «Рубин» вырвал победу — Александр Юкич и Богдан Йокич.

«Балтика» разгромила на выезде «Родину» (3:0). Без дисквалифицированного Андрея Талалаева калининградцы спокойно наказывали соперника на контратаках. Отличились Айман Мурид, Чинонсо Оффор и Максим Петров.

«Краснодар» после шести туров набрал максимальный результат (18 очков) и опережает идущий вторым «Спартак» на пять пунктов. Группу преследователей составляют «Зенит» и ЦСКА (по 12 очков), а также «Балтика» и «Динамо» (по 10). Далее следуют «Рубин» и махачкалинское «Динамо» (по 9), «Оренбург» (7), «Ахмат» и «Крылья Советов» (по 6), «Ростов» (5). В зоне стыковых матчей находятся «Родина» (4) и «Локомотив» (3), в зоне вылета — «Акрон» (3) и «Факел» (2).