Кружки, секции и подготовка к школе: как вернуть часть потраченных денег

Родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут оформить социальный налоговый вычет за платные кружки, секции и дополнительные занятия детей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата составляет 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка в год. Вычет рассчитывают с расходов в пределах 110 тысяч рублей — это общий лимит для обоих родителей. При этом вернуть нельзя больше налога, фактически уплаченного за соответствующий год.

Вычет распространяется на занятия музыкой, рисованием и иностранными языками, подготовку к школе и другие образовательные программы. Организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Расходы на питание, присмотр за ребенком и коммунальные услуги в расчет не включаются.

Получить вычет можно за обучение ребенка младше 18 лет, а при очной форме обучения — до 24 лет. Для оформления необходимо запросить в учреждении справку об оплате образовательных услуг и подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Возможен также возврат через работодателя.

Заявить расходы разрешается в течение трех лет. Однако ФНС уточняет, что лимит 110 тысяч рублей действует с 2024 года. Для расходов за 2023 год применялся прежний предел — 50 тысяч рублей, поэтому максимальный возврат при ставке 13% составит 6,5 тысячи рублей.