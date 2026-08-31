Только при одном условии: кому и как назначат доплату к пенсии

Неработающим пенсионерам, чье общее материальное обеспечение не достигает регионального прожиточного минимума пенсионера, устанавливают социальную доплату. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

При расчетах учитывают не только саму пенсию. В общую сумму включают все назначенные пенсии, срочные выплаты из пенсионных накоплений, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячную денежную выплату со стоимостью набора социальных услуг и региональные меры поддержки в денежной форме.

Также учитывается денежный эквивалент льгот по оплате жилья, коммунальных услуг, телефона и общественного транспорта. Единовременная помощь и меры поддержки, предоставляемые в натуральной форме, в расчет не входят.

Если региональный прожиточный минимум пенсионера ниже общероссийского, назначается федеральная доплата. Если он выше федерального показателя, применяется региональная. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 16 288 рублей, однако в каждом субъекте действует собственная величина.

Как уточняет Соцфонд, доплату в большинстве случаев назначают автоматически. Поэтому сама пенсия может быть ниже прожиточного минимума, но совокупное обеспечение неработающего пенсионера с учетом доплаты должно достигать установленного в регионе уровня.