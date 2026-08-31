Все задачи выполнены раньше срока: можно ли уйти с работы до конца дня

Досрочное выполнение всех поручений не дает сотруднику права самостоятельно завершить рабочий день или заняться личными делами. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Отдельного правила для такой ситуации в трудовом законодательстве нет. Однако в рабочее время сотрудник обязан выполнять предусмотренные договором обязанности, соблюдать трудовой распорядок и находиться в распоряжении работодателя. Установленные обеденные и другие перерывы к рабочему времени не относятся.

Если поручения закончились, Южалин рекомендует сообщить об этом руководителю и согласовать дальнейшие действия. Начальник может дать новые задачи, разрешить заняться личными вопросами или отпустить сотрудника раньше, если это допускают действующий режим и внутренние правила организации. Второй вариант — остаться на рабочем месте и дождаться указаний.

Самовольный уход может считаться дисциплинарным проступком. Статья 192 Трудового кодекса предусматривает замечание, выговор или увольнение по установленным основаниям.

Если сотрудник без уважительной причины отсутствовал весь рабочий день либо более четырех часов подряд, это может быть признано прогулом и стать основанием для увольнения. Менее продолжительное отсутствие прогулом по этому основанию не считается, но также может повлечь дисциплинарное взыскание.